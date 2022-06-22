В Испании выявили первый случай заражения холерой с 1979 года

В Испании опечатана ферма в провинции Толедо после случая заражения холерой. Об этом сообщила в среду, 22 июня, газета El Pais со ссылкой на источники.

В автономном сообществе Мадрида заразилась несовершеннолетняя девушка. Она была госпитализирована после того, как выпила неочищенную воду на территории фермы.

На данный момент специалисты пытаются выяснить происхождение воды, источник загрязнения и есть ли другие пострадавшие. По предварительным данным, вода была из колодца.

По данным газеты, которые взяты из отчетов минздрава страны, это первый случай заражения холерой в Испании с 1979 года.

«Это несерьезный случай, несмотря на то, что ферма была закрыта, чтобы исключить риски для населения», — пояснил представитель местной власти.

Холера — инфекционное заболевание, вызывающее диарею, судороги и слабость, во многих случаях протекающее в легкой форме и даже бессимптомно, хотя и считающееся очень опасным, поскольку у некоторых больных оно может вызвать смерть в течение нескольких часов из-за большой потери жидкости.

19 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент необходимости в массовой вакцинации от холеры в России нет. По ее словам, степень риска низкая. Действия ведомства дополнительно снижают эти риски. Также она напомнила, что в России есть отечественная вакцина от холеры, которая выпускается в форме таблетки.