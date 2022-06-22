Саперы проверили местность после покушения на главу Чернобаевки

Саперы проверили местность рядом с местом взрыва под Херсоном, где было совершено покушение на главу Чернобаевки Юрия Турулева. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации области (ВГА) ТАСС.

«Всю местность проверить невозможно, но рядом с местом взрыва проверили, там всё хорошо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что других взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

Кроме того, в ВГА сообщили, что меры безопасности для сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области будут усилены.

Покушение на Турулева произошло утром в среду. Автомобиль с чиновником проезжал по улице, когда произошел взрыв. Взрывной волной были повреждены рядом расположенные дома. Как установили взрывотехники, взрывное устройство было заложено в траве на повороте на пересечении улиц.

По словам Турулева, в результате покушения он получил легкие осколочные ранения и контузию, травмы не угрожают его жизни. Как отметил замглавы ВГА области Кирилл Стремоусов, устроившие покушение на главу Чернобаевки действовали непрофессионально.

Двумя днями ранее с помощью самодельного взрывного устройства было совершено покушение на главу управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева. Боевики установили взрывное устройство на месте парковки его личного автомобиля.

Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. После в регионе заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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