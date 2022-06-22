Липчанин получит три года тюрьмы за порчу объектов жизнеобеспечения
Уголовное дело возбудили в отношении 35-летнего жителя Липецка по статье «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». По ней подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.
Полицейские установили, что мужчина 6 июня распотрошил телефонный ящик у многоквартирного дома. Он выдрал оттуда микросхемы и алюминиевые провода.
В пресс-службе регионального управления МВД GOROD48 сообщили, что в результате подобных действий связи лишились 39 абонентов. Это привело к нарушению эксплуатации объектов жизнеобеспечения.
Мужчину оперативно задержали. Подтвердилась информация о краже кабеля. По предварительным данным, он планировал переплавить провода и сдать металл в скупку.