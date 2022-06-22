Московский НПЗ модернизируют с помощью российского оборудования

На Московский НПЗ прибыло российское оборудование для строительства комплекса глубокой переработки нефти, сообщили в пресс-службе «Газпром нефти». Строительство данного комплекса является завершающим проектом программы модернизации Московского НПЗ, которую с 2011 года проводит компания.

«Обновление и масштабирование Московского нефтеперерабатывающего завода содействует развитию всей страны, способствует общему экономическому росту, наращиванию промышленного потенциала столицы и, как следствие, благополучию его жителей. Доставка крупногабаритного отечественного оборудования приблизит начало эксплуатации нового комплекса по глубокой переработке нефти и окончание программы масштабной модернизации предприятия», — заявила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Дарья Степанова.

Крупногабаритная колонна весом 1200 тонн, изготовленная из высокопрочной хромомолибденованадиевой стали, была доставлена речным транспортом из Санкт-Петербурга. Чтобы принять новое оборудование, в Капотне был специально построен причал и подъездная дорога с площадкой для сбора самоходных трейлеров. В дальнейшем причал будет использоваться для новых поставок оборудования для модернизации Московского НПЗ, которое поступит более чем из 15 российских регионов.

«Транспортировка оборудования для Московского НПЗ из Санкт-Петербурга в столицу войдет в историю грузовых перевозок России. Доставка аппарата стала сложной продуманной логистической операцией, которая позволила безопасно и в срок перевезти колонну. Для перемещения была применена специальная многоосная колесная техника и специальный состав речного транспорта. Мы спланировали маршрут с учетом габаритов и веса оборудования, погодных факторов и особенностей маршрута», — рассказал генеральный директор логистической компании «РТЛ» Михаил Решетков.

Будущий комплекс глубокой переработки нефти позволит Московскому НПЗ повысить эффективность переработки нефти почти на 100%. Прибывшее из Санкт-Петербурга оборудование обеспечит выпуск дополнительных объемов бензина, дизельного топлива, авиационного керосина.

«Российское оборудование станет основой комплекса глубокой переработки нефти Московского НПЗ. Предприятие сможет без остатка перерабатывать весь объем нефти на востребованные рынком продукты: бензин, дизельное топливо, авиационный керосин. Таким образом, комплекс позволит повысить производственную эффективность до лучших мировых стандартов», — отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.