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В МЧС заявили, что пропавший с радаров в Якутии самолет Ан-30 найден, люди на борту живы

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Пропавший в Якутии при заходе на посадку самолет Ан-30 обнаружен в 70 км от населенного пункта Оленек на берегу реки. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

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«В ходе поисково-спасательных работ самолет обнаружен вблизи поселка Оленек на берегу реки Оленек. По предварительным данным, самолет совершил жесткую посадку, имеет разрушения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что люди, находившиеся на борту воздушного судна, живы, однако есть пострадавшие, им понадобилась помощь медиков. Характер травм уточняется.

Самолет Ан-30 пропал с радаров в Якутии ранее в этот день. Воздушное судно должно было прибыть в аэропорт Оленек, однако в назначенное время самолет не произвел посадку.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

За день до этого в Якутии пропал самолет Ан-2, который должен был приземлиться на площадке «Вертикальный», однако воздушное судно не прибыло и пропало с радаров. На борту самолета, по предварительной информации, находятся три человека и 1 т груза. После пропажи самолета возбуждено уголовное дело.

К поисковым мероприятиям были привлечены самолет Ан-26 авиакомпании с тремя спасателями на борту, а также вертолет Ми-8.

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