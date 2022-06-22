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Активность клещей на треть выросла в Приморском крае

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С начала сезона в Приморском крае больше 4,4 тыс. человек пострадали от укусов клещей. Количество пострадавших превышает показатель аналогичного периода 2021 года на 36%.

Врач назвала первые признаки заражения клещевым энцефалитом

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в числе укушенных свыше 1,2 тыс. детей. Больше половины обращений приходится на медицинские учреждения Владивостока. При этом сами случаи присасывания регистрируются в Надеждинском районе, в лесной зоне бухты Лазурной, в пригороде дальневосточной столицы, на Восточном острове, в районе Де-Фриза и Снеговой Пади. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

На экспресс-анализ поступило свыше 2,9 тыс. особей клещей. В девяти особях обнаружен антиген клещевого энцефалита, 446 клещей переносили боррелиоз, 296 клещей — риккетсиоз. У трех человек подозревают энцефалит, 16 человек заболели боррелиозом.

Прививки от клещевого энцефалита поставили свыше 45 тыс. жителей Приморья.

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