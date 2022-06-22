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Вирусолог рассказал о десятках могильников с сибирской язвой в России

Вирусолог Нетесов рассказал о десятках могильников с сибирской язвой в России
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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Десятки скотомогильников, в которых закопаны зараженные сибирской язвой трупы животных, расположены в южных и северных регионах России и даже в Подмосковье. Об этом доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов рассказал в среду, 22 июня.

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По словам эксперта, точных данных о числе таких могильников в России в открытом доступе нет. Однако даже по немногим официальным сообщениям в Новосибирской области насчитывается как минимум шесть скотомогильников — мест захоронения дезинфицированных трупов животных, заболевших сибирской язвой.

«На самом деле их когда-то было намного больше, потому что сибирская язва была совершенно обычным заболеванием в XIX веке, да и в XX она тоже нередко встречалась. Потом и коров начали прививать, и сами скотомогильники огораживать, и коров перед забоем проверять. Так что сейчас подобные описанному в Ставрополье случаи очень редки», — сказал вирусолог в беседе с Lenta.Ru.

Он предположил, что в Саратовской и Московской областях есть скотомогильники.

«Есть у нас противочумные институты — в Саратове, Волгограде, Ставрополе, в Ростове-на-Дону, и в этих регионах везде когда-то были скотомогильники, они, по всей видимости, и сейчас там есть», — отметил специалист.

Нетесов привел для сравнения американский штат Техас, в котором существует множество скотоводческих предприятий. Только в этом штате существует более 10 тыс. таких могильников. Он отметил, что зачастую именно скотомогильники становятся источником заражения людей, поскольку споры сибирской язвы вне вечной мерзлоты, в обычной почве живут до сотни лет.

«Они проявляют себя там, где сгнили ограды скотомогильников или люди специально пустили коров на то место, где был скотомогильник, потому что там хорошая, высокая трава», — сказал Нетесов. Он добавил, что в одном грамме мяса умершей от сибирской язвы коровы могут содержаться тысячи бактерий — возбудителей заболевания.

При этом он уточнил, что опасаться вспышек заболевания не следует, так как смертельно опасным является только легочная форма заболевания, а в России таких форм не обнаруживали более 40 лет.

Ранее 22 июня в центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора заявили, что противоэпидемические мероприятия после заражения жительницы Ставропольского края сибирской язвой проводятся, оснований полагать, что болезнь распространится по России, нет.

О том, что в Ставропольском крае выявили случай заражения сибирской язвой, сообщил губернатор Владимир Владимиров накануне. Он уточнил, что жительница станицы Рождественская заразилась в результате контакта с мясом теленка, само животное не было вакцинировано от инфекции в плановом порядке, сообщается на сайте aif.ru.

В тот же день врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник рассказала «Известиям», что ввиду особенности инфекции сибирская язва не имеет потенциала к быстрому распространению. При этом, как уточнила она, ежегодно в России регистрируется до 24 случаев среди людей и до 150 у животных.

До 90% всех случаев сибирской язвы приходится на работников сельского хозяйства и жителей сельской местности, они заражаются в основном при обработке туш, добавила Темник. Между тем лечится сибирская язва антибиотиками.

Сибирская язва — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Болезнь поражает кожу, легкие и кишечник заболевшего. Распространителями сибирской язвы являются больные сельскохозяйственные животные: быки, коровы, лошади, ослы, овцы, козы, олени и верблюды. Заболеть ей животные могут только в случае выпаса на скотомогильниках.

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