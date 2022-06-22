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Премьер Польши выразил беспокойство из-за Сувалкского коридора

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Фото: Getty Images/Omar Marques
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил опасение по поводу Сувалкского коридора. Об этом он заявил журналистам 22 июня.

Так называемый Сувалкский коридор — 100-километровый участок границы Польши и Литвы, который расположен между Калининградской областью и Белоруссией. По словам Моравецкого, НАТО считает этот район самым уязвимым в военном плане.

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«Со стратегической точки зрения, исходя из расположения Калининградской области, стратеги НАТО считают Сувалкский коридор одним из критических мест на карте альянса. Эта точка берется под особенное внимание как в планах НАТО, так и в наших внутренних военных планах», — сказал глава кабмина.

Моравецкий отметил, что военное присутствие Польши на данном участке очень сильно, а рядом с ним располагаются международные силы НАТО.

По мнению политика, в целом Польша может не опасаться России из-за членства страны в НАТО.

«Польша является членом самого мощного военного союза в истории мира. Я не думаю, что Россия отважится поднять руку на самый сильный союз», — сказал Моравецкий.

В России предостерегли Запад от воинственной риторики якобы из-за возможного конфликта. Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, на Западе много политиков, которые провоцируют и нагнетают напряженность в отношении России и НАТО.

12 мая канадские обозреватели назвали Сувалкский коридор ахиллесовой пятой НАТО. Американские СМИ нередко называют Калининградскую область кошмаром НАТО, а представители США неоднократно заявляли о планах «захватить» ее в случае конфликта с Россией. Так, аналитик Лексингтонского института США Сара Уайт в январе заявила, что Запад якобы может «нейтрализовать» Калининград в случае вооруженного конфликта с РФ.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко оценил роль Калининградской области в случае возможного конфликта между НАТО и Россией. Он отметил, что там находится главная база Балтийского флота, имеется ракетный комплекс «Искандер-М» и другие системы вооружения, которые способны в случае военного конфликта дать отпор агрессии со стороны НАТО.

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