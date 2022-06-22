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Более 160 т клубники собрали в Липецкой области

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В Лебедянском и Усманском районах Липецкой области продолжается сбор садовой земляники. В этом году ягоды поспевают позднее обычного из-за погодных условий, однако на данный момент уже удалось собрать 165 т ягод.

В региональном управлении сельского хозяйства Lipetskmedia сообщили, что уборочная площадь под клубникой составляет порядка 130 га. Ягоды собирают ООО «Ягодные поля», ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» и К(Ф)Х А.В. Васильев.

По словам главы ведомства Олега Долгих, до 2017 года объем производства земляники в Липецкой области был незначительным — 200–250 т в год. Но по итогам 2021 года в регионе собрали уже порядка 1,4 тыс. т ягод, в том числе 1,2 тыс. клубники.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева подчеркнула, что в день можно употреблять до 500 г клубники и черешни. По словам специалиста, из-за большого количества углеводов и повышения уровня сахара в крови эти ягоды желательно есть днем — до обеда.

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