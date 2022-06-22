В Херсонской области на главу ВГА Чернобаевки Юрия Турулева совершено покушение

В Херсонской области 22 июня совершили покушение на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Чернобаевки Юрия Турулева. Об этом он рассказал в эфире канала «Крым. Вести».

При покушении пострадавший получил легкие осколочные ранения и контузию.

«Мы все живы, машина пострадала, но этим нас не напугать», — сказал он.

Покушение произошло утром в среду: когда автомобиль с чиновником проезжал по улице, произошел взрыв, вследствие которого также были повреждены рядом расположенные дома. Местные жители не пострадали.

На место происшествия после инцидента выезжали взрывотехники. Специалисты установили, что взрывное устройство заложили в траве на повороте на пересечении улиц под забором жилого дома.

20 июня в Херсонской области неизвестные обстреляли дом волонтера, занимающегося раздачей гуманитарной помощи. В окно бросили «коктейль Молотова».

15 июня сообщалось о гибели двух мирных жителей Чернобаевки при обстреле украинскими боевиками. Еще пять человек получили ранения. Националисты нанесли удары по поселку рано утром — они выпустили по реактивному снаряду в районы стадиона и центрального рынка.

7 июня корреспондент «Известий» сообщил о хлопке в кафе «Ностальжи» в Херсоне. Позже пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз сказал, что четыре человека пострадали в результате инцидента. Администрация Херсонской области назвала произошедшее терактом.

Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. После в регионе заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины. Известно, что там уже идет подготовка референдума о вхождении в состав РФ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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