Амурская область закупила технику на 5 млн рублей для тушения пожаров

Новую технику для тушения лесных пожаров закупили в Амурской области. Оборудование стоимостью 5 млн рублей распределили по всем отделениям Амурской авиабазы.

В регион поступило 47 резервуаров для воды, 11 зажигательных аппаратов и два водосливных устройства для вертолета. Об этом сообщает ИА PriamurMedia.

Всего в 2022 году на приобретение лесопожарной техники в Приамурье направлено почти 62 млн рублей. Ранее четыре снегоболотохода поступили в Свободненский, Норский, Мазановский и Магдагачинский районы. Кроме того, два автомобиля «Егерь» и вахтовый автомобиль поступили в Амурскую авиабазу. До конца года планируется закупка 59 ранцевых огнетушителей и шести мотопомп.

Средства на закупку оборудования выделяются в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».