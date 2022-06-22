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Власти Херсона усилят меры безопасности после покушения на главу Чернобаевки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Меры безопасности для сотрудников военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области будут усилены после покушения на главу Чернобаевки Юрия Турулева. Об этом в среду, 22 июня, сообщил представитель областной ВГА ТАСС.

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«С сегодняшнего дня меры безопасности будут еще усилены. Широкий спектр мер [будет введен]», — сказал он.

Покушение на Турулева произошло утром в среду. Автомобиль с чиновником проезжал по улице, когда произошел взрыв. Взрывной волной были повреждены рядом расположенные дома. Как установили взрывотехники, взрывное устройство было заложено в траве на повороте на пересечении улиц.

По словам Турулева, в результате покушения он получил легкие осколочные ранения и контузию, травмы не угрожают его жизни. Как отметил замглавы ВГА области Кирилл Стремоусов, устроившие покушение на главу Чернобаевки действовали непрофессионально.

Двумя днями ранее с помощью самодельного взрывного устройства было совершено покушение на главу управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева. Боевики установили взрывное устройство на месте парковки его личного автомобиля.

Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. После в регионе заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».Новость дополняется

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