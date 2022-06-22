В Южно-Сахалинске установят 400 парковок для велосипедов

В 2022 году в Южно-Сахалинске установят 400 велопарковок. Также администрация намерена создать 20 км велодорожек, велополос и велопереездов.

Масштабный комплекс работ проводится для организации альтернативной транспортной инфраструктуры. Власти также планируют установить около 20 велопоручней, чтобы велосипедисты могли с комфортом ожидать переключения сигнала светофора при пересечении проезжей части. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia. Также на пути велосипедистов будут организованы места съездов с понижением бордюрного камня.

Велополосы и велодорожки будут обозначены наземной разметкой и дорожными знаками. Первые элементы велосипедной инфраструктуры уже появились в Дальнем.

Ранее сообщалось, что четыре велодорожки до конца 2022 года планируют обустроить в Омске.