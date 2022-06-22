Стало известно о состоянии находившихся на борту упавшего Ан-30 людей

В самолете Ан-30, совершившем жесткую посадку, по уточненным данным, находились семь человек. Четверо из них не пострадали, трое госпитализированы, рассказал 22 июня глава Якутии Айсен Николаев.

«Четыре человека здоровы. Трое раненых уже в больнице», — приводит его слова администрация Якутии.

Самолет выполнял коммерческий рейс. Сообщалось, что это зондировщик Росгидромета, прибывший в регион для искусственного вызова осадков.

Самолет Ан-30 был найден на берегу реки, он пропал с радаров утром в среду. Воздушное судно должно было прибыть в аэропорт Оленек, однако к назначенному времени местонахождение самолеты оставалось неизвестным. Изначально отмечалось, что на борту воздушного судна находились пять человек и 6,3 т груза.

Источник в экстренных службах предположил, что могло произойти крушение самолета из-за ошибки пилотирования или технической неисправности.

Позднее Ан-30 обнаружили на берегу реки. Самолет совершил жесткую посадку.

Следственный комитет РФ по факту ЧП возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).