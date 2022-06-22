МЧС: пропавший в Якутии Ан-30 обнаружен, все живы

Пропавший в Якутии при заходе на посадку самолет Ан-30 обнаружили в 70 км от населенного пункта Оленек. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе МЧС России.

Позднее в пресс-службе ведомства уточнили, что воздушное судно нашли на берегу реки.

В ведомстве сказали, что люди на борту живы. Трое человек пострадали, им понадобилась медицинская помощь. Характер травм уточняется.

По предварительным данным, воздушное судно совершило жесткую посадку.

Самолет Ан-30 пропал с радаров в Якутии ранее в этот день. Воздушное судно должно было прибыть в аэропорт Оленек, однако в назначенное время самолет не произвел посадку. За 30 км от воздушной гавани Ан-30 пропал с радаров. Отмечалось, что на борту находилось пять человек и 6,3 т груза.

Также сообщалось, что для проведения поисковых работ готовится к вылету самолет Ан-26 авиакомпании «Алроса» со спасателями на борту.

Источник в экстренных службах предполагал, что могло произойти крушение самолета из-за ошибки пилотирования или технической неисправности.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»).