Число погибших при детонации снаряда под Владимиром возросло до пяти

Число погибших при детонации снаряда в воинской части во Владимирской области возросло до пяти. Об этом в среду, 22 июня, сообщил источник «Известий».

Ранее сообщалось о гибели четырех человек в результате подрыва боеприпаса — троих военнослужащих и одного гражданского специалиста.

О подрыве боеприпаса стало известно ранее в этот день.

Отмечается, что инцидент произошел при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов. Пожар, возникший после детонации снаряда, потушили.