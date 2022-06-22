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В сейме Польши депутаты устроили протест из-за экономических проблем в стране

В сейме Польши депутат от оппозиции разбросала банкноты во время присяги главы Нацбанка
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Фото: соцсети
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В сейме Польши депутаты от оппозиционных партий устроили 22 июня протест во время церемонии присяги председателя Национального банка страны (НБП) Адама Глапиньского, которого недавно утвердили на второй шестилетний срок в этой должности.

Депутаты от оппозиции пришли на церемонию с плакатами: «Глапиньский должен уйти», «Взнос по ипотечному кредиту +2350 злотых». Также на плакатах встречались фразы, выражающие недовольство подорожавшим в стране маслом.

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Когда Глапиньский начал произносить речь во время присяги, депутат от оппозиционной партии «Гражданская коалиция» Клавдия Яхира начала разбрасывать с балкона сейма банкноты. Однако продолжить это действие ей помешали службы безопасности парламента.

Яхира объяснила позднее, что этим жестом она хотела показать, «к чему приведет чрезмерная печать пустых денег».

«Я не согласна с тем, чтобы президент НБП присягнул конституции и нарушил ее, перепечатав 144 млрд злотых, что приведет к самой высокой инфляции», — цитирует ее польское издание Gazeta.pl.

8 июня обозреватель газеты Myśl Polska Лукаш Ястржембский заявил, что осенью в Польше стоит ожидать митинги и протесты из-за экономического кризиса, к которому привели действия властей. Он указал на то, что пандемия COVID-19 и ситуация вокруг Украины привели «к краху экономики и семейных бюджетов поляков».

Еще 6 июня президент Владимир Путин заявил, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономической политике привели к глобальной инфляции, росту бедности и дефициту производства в их странах.

Так, по состоянию на 31 мая, инфляция в Польше достигла 13,9%, что стало рекордным показателем за последние 24 года, пишет «Газета.Ru». Больше всего цены выросли на топливо, также серьезно поднялись в цене и энергоносители.

Инфляция растет в странах Запада на фоне санкционного давления на Россию, которое усилилось после начавшейся 24 февраля спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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