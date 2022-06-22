В МЧС рассказали подробности обнаружения пропавшего в Якутии самолета Ан-30

Пропавший в Якутии самолет Ан-30 был найден на берегу реки. Об этом. среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

«В ходе поисково-спасательных работ самолет обнаружен вблизи поселка Оленек на берегу реки Оленек. По предварительным данным, самолет совершил жесткую посадку, имеет разрушения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что находившиеся на борту люди живы, однако есть пострадавшие. Характер травм уточняется.

Самолет Ан-30 пропал с радаров в Якутии ранее в этот день. Воздушное судно должно было прибыть в аэропорт Оленек, однако в назначенное время самолет не произвел посадку. Отмечалось, что на борту воздушного судна находилось пять человек и 6,3 т груза.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Позже в ГУ МЧС сообщили, что пропавший самолет обнаружен в 70 км от населенного пункта Оленек.