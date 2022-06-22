Захарова заявила о практическом ответе России на ограничение Литвой транзита в Калининград

Ответ Москвы на запрет Вильнюсом транзита ряда товаров в Калининградскую область через территорию Литвы будет лежать в практической плоскости. Об этом 22 июня рассказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, меры прорабатывают несколько ведомств.

«Было заявлено и Литве, и ЕС через их представительства дипломатические в Москве о недопустимости подобных действий и о необходимости изменения предпринятых шагов и возвращения ситуации в законное легитимное русло», — сказала дипломат.

Как продолжила Захарова, если этого не произойдет, то ответ России будет неизбежным.

«Будут ли они (меры. — Ред.) исключительно в дипломатической плоскости? Ответ: нет. Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства, сообщает «Газета.Ru».

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область через территорию Литвы готовятся, но говорить, какими именно они будут, преждевременно.

Днем ранее он заявил, что запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область является «нарушением всего и вся». Он отметил, что решение Литвы — «это элемент блокады».

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Он введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Запрет изначально касался транзита железнодорожным транспортом, но Литва распространила его на грузовые авто.

Позже, 20 июня, был опубликован список товаров, запрещенных для транзита. В частности, в него вошли продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. В список попали чистопородные лошади, спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что блокады Калининграда якобы нет, а Литва выполняет санкции ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров не из санкционного списка между Калининградом и другими регионами России продолжаются.