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Бюджет Омска увеличился почти на 400 млн рублей

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Бюджет города Омска на 2022 год вырос почти на 400 млн рублей. Депутаты горсовета одобрили очередные поправки в главный финансовый документ города на заседании 22 июня.

Как рассказала директор департамента финансов мэрии Ольга Илютикова, 285 млн рублей поступили в казну из вышестоящих бюджетов, еще более 101 млн рублей — это собственные неналоговые и налоговые доходы.

В связи с увеличением бюджета власти перераспределили и расходы. Так, 250 млн рублей пойдут на ремонт дворовых территорий, более 47 млн — на ремонт Ленинградского моста, а еще 22,5 млн — на организацию занятости детей в летнее время. Кроме того, 39 млн предусмотрены на индексацию зарплаты на 5% для сотрудников учреждений, подведомственных департаментам горхозяйства, архитектуры и градостроительства, образования, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

С учетом корректировок доходная часть бюджета Омска теперь составляет около 26,4 млрд рублей, расходная — 27,7 млрд рублей, дефицит — почти 1,4 млрд рублей.

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