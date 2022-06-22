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Минфин России предложил ограничить налоговые вычеты при увольнении

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Министерство финансов РФ предложило ограничить налоговые льготы при увольнении сотрудников. Об этом 22 июня сообщил замминистра финансов России Алексей Сазанов.

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По словам замминистра, законодательство предусматривает два вида выплат при увольнении сотрудников.

«Одни называются выплаты при увольнении, другие — компенсационные выплаты. При увольнении выплаты освобождаются от НДФЛ (налога на доходы физических лиц. — Ред.) в размере трех окладов, компенсационные выплаты ограничений никаких не предусматривают», — сказал он журналистам в Госдуме.

Как уточнил Сазанов, «то, что предложил Минфин — установить ограничения, при котором НДФЛ не облагается, в размере трех окладов, чтобы оно распространялось не только на выплаты при увольнении, но и на иные компенсационные выплаты, которые выплачиваются в соответствии с законодательством при увольнении сотрудников».

Замминистра добавил, что таким образом необлагаемый размер любых выплат сотруднику при увольнении будет ограничен тремя окладами.

Накануне РБК со ссылкой на проект бюджета Минфина на 2023–2026 годы писал, что ведомство предложило дополнить НДФЛ тремя новыми льготами, которые позволят «повысить объективность и социальную справедливость». Первой поправкой станет освобождение от налога выплаты выходного пособия и среднемесячного заработка на период трудоустройства и других компенсационных выплат при увольнении.

Второй — распространение права на социальный вычет на оплату медпомощи детям, которые признаны судом недееспособными, без ограничения по возрасту.

Третьей льготой станет уменьшение минимального срока владения имуществом для освобождения от НДФЛ при сделках с недвижимостью, которую подарили, приватизировали или унаследовали. Сейчас в законе прописаны три года для жилья, подаренного близкими родственниками, и пять — в остальных случаях дарения.

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