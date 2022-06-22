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Число туристов ограничат на пляже в бухте Астафьева в Приморье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Количество отдыхающих ограничат до 200 человек в день в бухте Астафьева в Приморье. Туризм на территории будет упорядочен в порядке эксперимента.

По словам директора ФГБУ «Земля леопарда» Виктора Бардюка, обилие отдыхающих негативно сказывается на экосистеме в Дальневосточном морском заповеднике. С передачей заповедника под управление «Земли леопарда» планируется упорядочивание туристического потока.

«Люди посещали, купались, где хотят, без разрешительных документов. Бухта Астафьева используется еще с советских времен. И с Андреевки люди едут, и с Витязя. После них остается мусор, плюс возрастают нагрузки на бухту», — цитирует ИА PrimaMedia Виктора Бардюка.

Научно-технический совет определил лимит для купания в бухте. Он составляет 200 человек в сутки. Кроме того, в 2022 году стартовал мониторинг качества воды. Специалисты будут брать пробы в разные сезоны для анализа воды на содержание вредных веществ и микроорганизмов.

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