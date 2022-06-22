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Сомнолог назвал последствия избытка сна

Сомнолог Бузунов объяснил, чем опасен избыток сна
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Фото: Global Look Press
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Слишком продолжительный сон может стать причиной бессонницы, а также указывать на некоторые заболевания. Об этом 22 июня сообщил сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, профессор Роман Бузунов.

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«У человека есть конкретная норма сна, дольше которой спать ему просто не нужно. Если начать больше времени проводить в постели, это не даст большего количества часов качественного сна. И даже напротив: могут появиться проблемы с засыпанием, сон может стать более поверхностным и прерывистым», — сказал специалист «Газете.Ru».

Кроме того, иногда избыток сна может быть признаком синдрома обструктивного апноэ, добавил Бузунов. При этом заболевании у человека имеются частые остановки дыхания во сне. Данный синдром в пять раз повышает риск инфаркта и инсульта.

«Если у человека сильный храп, повышенное давление, ночная потливость, частое ночное мочеиспускание, утренние головные боли — то ему стоит обратиться к сомнологу и пройти диагностику, ночное исследование сна — полисомнографию», — посоветовал врач.

Накануне врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала, что проблемы со сном могут вызывать экраны телевизоров, смартфонов и планшетов, поскольку они излучают свет в том числе в синем спектре. Его, по словам врача, стоит избегать хотя бы за полтора часа до отхода ко сну.

Дорохова отметила, что если сделать это возможности нет, то можно воспользоваться желтыми очками, блокирующими синий спектр и позволяющими мелатонину вырабатываться в нужном объеме. Помимо этого, такие очки «позволяют снизить зрительное напряжение, уменьшают риск пробуждения с ощущением «песка в глазах».

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