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В Вене украинец в одних трусах избил двух полицейских

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Фото: Global Look Press/Leopold Nekula/VIENNAERPORT
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Гражданин Украины в Вене избил двух полицейских, раздевшись до трусов. Об этом сообщил во вторник. 22 июня, портал Vienna Online.

Сообщается, что 26-летний украинец во вторник устроил беспорядок в студенческом общежитии, вел себя агрессивно по отношению к нескольким соседям по комнате, также разделся до трусов и уничтожил пылесос.

Полицейские пострадали при задержании мужчины. Он нанес им многочисленные удары руками и ногами. В результате его все-таки удалось задержать.

В сообщении говорится, что после задержания полицейские «больше не могли продолжать дежурство».

15 июня стало известно, что в Уфе три капитана полиции избили участкового. У участкового в результате нападения зафиксировано сотрясение головного мозга и различные телесные повреждения. Во время инцидента капитаны полиции были не при исполнении. Свою вину они не признают.

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