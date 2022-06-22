В Совфеде заявили, что Лондон направил ноту о наемниках не по адресу

Направленная Великобританией в адрес Российской Федерации нота не может рассматриваться как официальное дипломатическое обращение, поскольку содержит ряд существенных нарушений, заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди «Известиям».

«Британская нота нарушает принцип международной юрисдикции, поскольку предъявлена государству, не имеющему отношения к указанным правоотношениям. Если в Лондоне действительно хотят помочь британским наемникам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, приговоренным судом Донецкой Народной Республики к смертной казни, то обращаться надо в Донецкую Народную Республику», — выразила мнение политик.

По ее мнению, агрессивные и некорректные ноты, которые прослеживались в сообщении, могут лишь усугубить судьбу граждан Великобритании, считает Ковитиди.

Накануне российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил, что британская сторона направляла России ноту в связи с ситуацией с осужденными в ДНР британскими наемниками.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сообщила, что Россия рассмотрит ноту Британии.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил двоих британцев — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни, также был осужден гражданин Марокко Саадун Брагим. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляцию на решение суда, однако власти ДНР смотрят на это скептически.

За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Судебный процесс над пленными из «Азовстали» начался в Донецке 7 июня.

10 июня министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, узнав о решении суда, назвала приговор в отношении британских наемников вопиющим нарушением Женевской конвенции.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что власти Великобритании так и не вышли на связь с руководством ДНР по поводу осужденных британских наемников. Как отметил Басурин, Великобритании «нужна просто картинка», там считают, что территории ДНР не существует, а разговаривать с руководителями республики — это выше их достоинства. По мнению Басурина, такое поведение британских властей свидетельствует о том, что им не нужны их граждане.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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