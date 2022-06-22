Эксперт связал рекордное падение курса иены с мягкой политикой ЦБ Японии

Мягкая риторика Центробанка Японии привела к резкому ослаблению иены — ее начали продавать, не видя причин для ее укрепления. Об этом заявил «Известиям» партнер инвесткомпании Capital Lab Евгений Шатов в среду, 22 июня.

Накануне курс доллара подскочил выше 136 иен впервые с 5 октября 1998 года. На торгах курс американской нацвалюты на международном рынке Forex поднимался максимально на 0,9%, до 136,34 иены за доллар. По данным на 14:28 мск 22 июня, одна йена стоит $136,1.

Шатов рассказал, что по итогам мая индекс потребительских цен в Японии достиг максимальных с 2014 года уровней, составив 2,5% год к году, по сравнению с 1,2% в апреле. Это выше целей японского центробанка и вызывает опасения, что резкое обесценивание иены может нанести ущерб деловой активности и потребителям в стране. Министерство финансов, центробанк и Агентство финансовых услуг Японии выступили с совместным заявлением, указав, что они мониторят ситуацию.

«Из этого можно сделать вывод, что ЦБ Японии может выйти на рынок с интервенциями для поддержания курса в случае резкого падения», — полагает эксперт.

Во время пандемии мировые центробанки активно печатали деньги — Федрезерв (ФРС) США напечатал почти $5 трлн, Европейский центробанк (ЕЦБ) — более $4 трлн, Банк Японии — более $1 трлн — что привело к колоссальной инфляции, которая во многих странах достигла максимальных значений за последние 40 лет, добавил Шатов. По его словам, это побудило центробанки перейти к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП): завершить программу выкупа активов, начать повышать ставки (так сделали США, Великобритания) или планировать повышение (это происходит в Евросоюзе). ФРС уже трижды повысил ставку и планирует еще несколько повышений до конца года, что способствует укреплению доллара, подчеркнул специалист.

Однако ЦБ Японии на последнем заседании 17 июня сохранил свои принципы ДКП на прежнем уровне, включив целевой показатель –0,1% для краткосрочных процентных ставок и обещание поддерживать долгосрочные ставки на уровне около 0%. Также объемы выкупа бумаг остались на уровнях, которые были до пандемии.

Главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман заявил «Известиям», что курс иены к доллару падает, потому что Японии как экспортоориентированной стране выгодна слабая нацвалюта.

«Япония в последние месяцы выступает страной не только восходящего солнца, но и нисходящей иены. Доллар к ней только за период последнего импульса роста с марта 2022 года поднялся со 114,6 выше 136 за единицу. Рост составил почти 19% за неполных четыре месяца и 65% годовых», — рассказал экономист.

Причем индекс доллара USDX к шести основным валютам за это время увеличился лишь на 7%.

Получается, доллар поднимается к йене почти в три раза сильнее, чем в среднем к валютам развитых стран. Можно констатировать, что на данную валютную пару действуют как общие факторы усиления «американца», так и драйверы, ослабляющие японскую валюту, сказал Гойхман.

Главными драйверами для такой динамики являются кардинальная разница экономических показателей показателей США и Японии и адекватная им противоположная политика двух центробанков — ФРС и японского ЦБ. В США по сравнению с Японией выше темп роста ВВП — 3,5% и 0,2% соответственно, и уровень инфляции — 8,6% и 2,5% соответственно.

«Во многом поэтому Федрезерв США ведет бескомпромиссную жесткую политику увеличения процентных ставок, сжатия денежной массы. Она подталкивает доллар вверх. Банк Японии же осуществляет противоположные действия — мягкую, стимулирующую политику, придерживается низких процентных ставок и наращивания денег в обращении. Кроме того, Японии как экспортоориентированной стране выгодна слабая иена. И инфляции, в отличие от США, не нужно опасаться, поскольку уровень ее достаточно низок. Поэтому доллар поднимается к иене сильнее, чем к другим валютам», — пояснил эксперт.

Тенденция останется доминирующей в перспективе ближайших месяцев с возможностью похода к 138–139 USD/JPY, полагает специалист. Ведь и динамика экономических показателей, и определенное на будущее расхождение политики двух регуляторов будут способствовать этому. И даже вполне вероятная техническая коррекция котировок в район 129–131 USD/JPY не отменит их главной направленности, заключил сотрудник TeleTrade.

В мае японское издание Yomiuri Shimbun со ссылкой на министерство финансов страны сообщило, что общий госдолг Японии вырос до рекордных $9,5 трлн (1 241,3 трлн иен). Сумма растет уже шесть лет подряд. Японский внешний долг складывается из общей суммы гособлигаций, краткосрочных правительственных ценных бумаг и временных заимствований.