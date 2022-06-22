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Новую школу в Воткинске запустят в два этапа

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Новую школу в Южном микрорайоне Воткинска (Удмуртия) намерены ввести в эксплуатацию в два этапа: сначала само здание, а затем спортивное ядро. Об этом сообщает глава города Алексей Заметаев.

По его словам, на сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены на 73–75%. Контракт с подрядчиком заключен до 1 сентября 2022 года, однако в связи с изменением цен при строительстве возникли сложности.

Власти приняли решение ввести школу в эксплуатацию поэтапно. Сначала будет сдано основное здание, а введение спортивного ядра запланировано на лето 2023 года, пишет udm-info.ru.

«Потому что в нашем проекте спортивное ядро было несколько устаревшим, мы поменяли его проект», — объяснил Заметаев.

В 2020 году силами города был разработан проект новой школы в Южном микрорайоне. 26 марта 2021-го власти заключили контракт с подрядчиком стоимостью 514 млн рублей. «Это в ценах 2020 года», — уточнил градоначальник.

По его словам, в городе существует большая потребность в новых школах. Из всех городов Удмуртии в Воткинске самый большой процент детей, обучающихся во вторую смену.

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