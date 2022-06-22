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Автоюрист рассказал о подготовке к путешествию на юг на машине

Автоюрист Радько рассказал, из-за чего можно потерять машину по дороге на юг
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Автоюрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько в среду, 22 июня, в интервью радио Sputnik пояснил, как избежать проблем, отправляясь в путешествие на юг на автомобиле.

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Он рекомендует заблаговременно позаботиться об оплате всех накопившихся штрафов, в противном случае есть вероятность потерять машину.

Всё дело в том, обратил внимание Радько, что летом на оживленных трассах иногда дежурят совместные патрули судебных приставов и сотрудников ГИБДД. Неплательщик в этом случае рискует нарваться на наложение ареста на его машину, предупреждает эксперт.

«Такой подход очень хорошо стимулирует неплательщиков рассчитаться по долгам моментально, потому что в противном случае его автомобиль могут арестовать. Каждый, кто едет на юг, готов заплатить любую сумму на месте, лишь бы не оставлять машину с детьми, тещей и всем скарбом где-нибудь в степи под Ростовом (Ростов-на-Дону. — Ред.), посреди дороги между Москвой и Сочи», — объясняет автоюрист.

Арест на машину может быть наложен за не уплаченный вовремя штраф вне зависимости от его размера.

«Были случаи, когда имущество должника арестовывали за неуплаченные 500 рублей. <…> В законе написано, что «арестовывается имущество в размере, достаточном для погашения». А значит, если есть решение о взыскании штрафа в 500 рублей, а машина стоит полмиллиона рублей, то этой суммы достаточно для погашения долга», — предупредил собеседник Sputnik.

В заключение Радько советует «проверить свой почтовый ящик и все доступные интернет-ресурсы на предмет выписанных штрафов и заведенных исполнительных производств».

11 июня заслуженный юрист РФ Иван Соловьев подчеркнул, что наиболее популярными штрафами у водителей летом являются превышение скорости и заезд в лес. Юрист отметил, что изменение погодных условий, дорожное покрытие безо льда, снега и реагентов провоцируют водителей на более энергичную скоростную езду, рассказал юрист. Еще одним частым нарушением летом является заезд на автомобиле к реке, озеру или морю, добавил Соловьев.

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