В ГИБДД назвали способ увеличения компенсации по европротоколу

Госавтоинспекция Москвы рассказала водителям о правилах оформления Европротокола при дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в среду, 22 июня.

В сообщении отмечается, что с начала года в Москве сотрудниками ГИБДД оформлено 94 586 ДТП без пострадавших, за аналогичный период прошлого года — 9796.

Отмечается, что большинство мелких аварий оформляются водителями с помощью европротокола без участия сотрудников ГИБДД.

Для того чтобы оформить ДТП по европротоколу, необходимо, чтобы в аварии не было пострадавших, в ДТП участвовало только два транспортных средства, повреждения получили только участвующие в аварии автомобили, оба водителя вписаны в действующие полисы ОСАГО, выданные на участвующие в ДТП автомобили и оба водителя согласны оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД и подписать европротокол.

В сообщении подчеркивается, что в случае предоставления в страховую компанию только извещения о ДТП — страховая выплата может составлять до 100 тыс. рублей, а в случае предоставления извещения с фотографиями места дорожной аварии с привязкой геолокации места происшествия — до 400 тыс. рублей.

Днем ранее сообщалось, что московская Госавтоинспекция начала присваивать автомобилям государственные регистрационные знаки с новым кодом региона — 977. При этом знаки с кодами 797 и 799 также будут присваиваться до их полного израсходования.

Регистрационные номера в Москве также имеют коды 77, 97, 99, 177, 197, 199 и 777. Всего в столице действуют 10 различных кодов.