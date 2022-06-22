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Рябков призвал Запад воздерживаться от риторики о возможном конфликте с РФ

Рябков: Москва предостерегает Запад от риторических игр на тему конфликта с Россией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Москва предостерегает западные страны от опасных риторических игр по теме гипотетического конфликта с Россией. Об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса о том, что США стоят за Литву и привержены пятой статье договора НАТО о том, что нападение на одного члена альянса означает агрессию против всех участников организации.

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По словам Рябкова, на Западе есть влиятельные силы, которые делают всё, чтобы провоцировать дальнейшее нагнетание напряженности в отношениях с Россией.

«Впечатление такое, что у некоторых деятелей просто нет никаких пределов с точки зрения изобретения сценариев, когда вооруженное столкновение с нами для них окажется неизбежным», — сказал замглавы МИД РФ журналистам.

Он отметил, что Россия «предельно ответственно относится ко всем обстоятельствам, и то, что Евросоюз и Литва предпринимают сейчас в плане ограничения транзита в Калининградскую область, — это новый тяжелый удар по устоям европейской архитектуры, существовавшей на протяжении очень долгого времени».

Как подчеркнул Рябков, интересы России при этом будут гарантированно обеспечены.

«Ответные меры последуют, они сейчас находятся в процессе выработки. Но я хотел бы предостеречь натовцев и деятелей в Евросоюзе от этих опасных риторических игр по теме конфликта», — заключил замминистра.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ответные меры России на частичный запрет транзита товаров в Калининград через территорию Литвы будут практическими.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Запрет касался транзита железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто.

Позже, 20 июня, был опубликован список товаров, запрещенных для транзита. В частности, в него вошли продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, в список попали спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

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