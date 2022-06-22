Рабочий погиб при падении с высоты на стройке жилого дома в Омске

В Омске в результате падения с высоты на стройплощадке погиб 46-летний рабочий. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 21 июня на строительной площадке многоквартирного жилого дома. По предварительным данным, мужчина сорвался вниз с высоты 15-го этажа. Пролетев девять этажей, он упал на шестом.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу, однако спасти его не удалось. От полученных травм мужчина скончался, пишет ИА «Город55».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ведется следствие, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

7 июня на стройке в Тюмени рабочий погиб при падении с высоты четвертого этажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело.