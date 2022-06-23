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Где и во сколько смотреть салют на празднике «Алые паруса» в 2022 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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24–25 июня в Санкт-Петербурге пройдет самое яркое событие для выпускников России — «Алые паруса». Красочный праздник посвящен прощанию со школой и открытию новых горизонтов уже во взрослой жизни.

Участие примут около 65 тыс. ребят со всей страны и республик Донбасса. Зрителей ждут великолепное шоу, новые знакомства, концерт с участием популярных артистов, танцы и сюрпризы. Начало мероприятия — в пятницу в 20:30.

Главная часть шоу — проход знаменитого брига «Россия» под алыми парусами. Масштабная постановка будет сопровождаться визуальными эффектами, в Северной столице прогремит салют. Он стартует в ночь на субботу, в 00:40, и будет продолжаться 20 минут. Вчерашние школьники будут любоваться, делать фотографии и загадывать желания.

Жители и гости Петербурга без пригласительных не смогут посетить Дворцовую набережную. Университетская и Английская набережные будут открыты — оттуда также открывается обзор на фейерверк.

Первый раз выпускники увидели «Алые паруса» в 1968 году. В 1990-х праздник не проводили. В 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.

Зрители Пятого канала смогут увидеть в прямом эфире выступление популярных исполнителей, захватывающее водно-пиротехническое шоу и проход брига «Россия». Начало трансляции — 22:00 мск.

В материале «Известий» — программа праздника «Алые паруса» в 2022 году.

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