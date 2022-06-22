В России подешевели пиломатериалы

За год средняя стоимость кубометра пиломатериалов естественной влажности сократилась с 22 тыс. до 17 тыс. рублей. Об этом сообщил «Известиям» директор Рослесинфорга, входящего в структуры «Рослесхоза», Павел Чащин в среду, 22 июня.

«Напомним, что прошлым летом взрывной рост цен практически на все виды продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) был скорее спекулятивным пузырем, нежели рыночным трендом — внутренний рынок у нас всегда был вторичен по отношении к экспортному. Сейчас цены откатились назад», — сказал он.

Однако не стоит забывать, что до 2021 года на протяжении 10 лет бизнес жил в условиях крайне депрессивного рынка лесоматериалов с минимальной маржинальностью — куб стоил 4–6 тыс. рублей, подчеркнул Чащин.

Но в более отдаленной перспективе, в связи с удорожанием логистики, себестоимости производства цены вырастут снова, это вопрос времени, полагает он.

Также Чащин отметил, что в этом году последствия санкций против России для ЛПК будут незначительными. Однако в последующие два года к работе в новых условиях российскому лесопромышленному комплексу придется приспосабливаться. При этом на фоне масштабных санкций порядка половины представителей среднего и крупного российского лесного бизнеса планирует наращивание или модернизацию производственных мощностей. Треть собирается создавать новые производства и увеличивать сырьевую базу.

Проблема со сбытом наблюдается скорее в СЗФО (Санкт-Петербург, Архангельск, Вологда), а вот в Сибири и на Дальнем Востоке секционного давления со стороны не наблюдается. Большая часть лесных грузов продолжает уезжать в Китай. На днях для грузовых перевозок открылся новый мост через Амур в КНР после жестких мер по борьбе с коронавирусом в Китае. Многие иностранные лесопромышленные компании приостановили производство, однако находятся в активном поиске возможности остаться на российском рынке, но уже под российским брендом, рассказал Чащин.

По его словам, для европейской части России с 10 июля возможным вариантом транзита древесины станет Грузия. Железная дорога пока слишком неповоротливый способ доставки. Кроме того, везти древесину через всю страну в Азию слишком накладно. Однако, возможно, этот вариант все-таки станет приоритетным для лесозаготовителей из центра, но для этого нужно шесть-девять месяцев.

При этом лесопользователи не снижают объемов заготовки, а, наоборот, испытывают дефицит расчетной лесосеки и планируют уже в этом году делать лесоустройство за свой счет. Несмотря на санкции, заготовка остается на том же уровне — по оперативным данным, за пять месяцев в России заготовлено свыше 70 млн кубометров, — а экспорт вообще вырос на 10%.

Сегодня большинство лесозаготовителей и перерабатывающих древесину предприятий работают преимущественно на импортной технике. С запчастями на данный момент проблем не наблюдается — на складах они пока есть, хорошо себя чувствует рынок бывших в употреблении деталей, а запаса прочности хватит еще на три-четыре месяца. Однако многим уже приходится использовать неудобные схемы поставок деталей через Казахстан и Монголию.

Очевидно, что в относительно недалекой перспективе лесопромышленники начнут массово переходить на китайскую и белорусскую технику: прежде всего заменят грузовики и тягачи. Многих обнадеживает реабилитация параллельного импорта, однако в данном случае нужно учитывать неминуемый спад производства в зарубежных странах, так как санкции в отношении России имеют и обратный эффект в виде роста цен на энергоносители и сырье. Также можно ожидать возвращения к ручному труду, то есть бензопилами — эта тенденция положительно скажется на занятости населения в лесных регионах.

В начале июня в «Рослесинфорге» заявили, что в январе–мае 2022 года на фоне санкций объем экспорта пиломатериалов из России вырос на 10%, до 11,2 млн куб. м. Российские компании отправляют за границу в основном доски, брус, сырье для производства досок, балансовую древесину и фанерный кряж (из него делают шпон), уточнял РБК. Почти 70% от поставок приходится на азиатские страны, куда объемы поставок выросли почти на 13%, до 7,8 млн куб. м.

Еще 30% российских пиломатериалов поставляются в «недружественные» государства, которые ввели санкции против России. Экспорт туда увеличился лишь на 3,7%, до 3,27 млн куб. м.

Ключевым покупателем отечественных пиломатериалов на протяжении последних 15 лет остается Китай, на него приходится половина всего экспорта за пять месяцев текущего года — 5,24 млн куб. м. На втором месте среди покупателей — Узбекистан, далее идут Сингапур, Эстония и Финляндия.