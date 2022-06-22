РЖД выберет один из двух путей от Пулково до Балтийского вокзала в Петербурге

ОАО «Российские железные дороги» ведет работу над формированием маршрута от Балтийского вокзала до аэропорта Пулково. Об этом 22 июня пишет газета «Деловой Петербург».

«Основные проектные решения (ОПР) мы закончим в этом году однозначно. В начале следующего года пойдет стадия П, то есть само проектирование», — рассказал изданию главный инженер Октябрьской железной дороги Виктор Иванов.

Сейчас главным вопросом, стоящим на повестке, остаются варианты захода в Пулково: со стороны станции Шоссейная (от Лужского хода) или со стороны Ульянки. Как только основные проектные решения (ОПР) будут готовы, на основании технологических, технических и финансовых аспектов выбор будет сделан.

«Если планы по финансированию, которые есть сейчас, не изменятся и не будут уменьшены, то чисто технически проектные работы на основании ОПР реально сделать в течение 2023 года с прохождением экспертизы», — отметил Иванов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Маршрут ветки от Пулково до Балтийского вокзала выберут из двух вариантов».