В Совете Федерации рассмотрели введение пошлины за автотюнинг

В Совете Федерации 21 июня рассмотрели введение госпошлины за тюнинг транспортного средства. До этого вносили дополнения в конструкцию авто бесплатно, подтверждая, что это не повлияет на безопасность движения.

Подразделения Госавтоинспекции ежегодно оформляют около 600 тыс. таких свидетельств и разрешений, напомнил на заседании комитета Совфеда по бюджету и финрынкам замглавы МВД Игорь Зубов.

По его словам, госпошлина за их выдачу установлена Налоговым кодексом, но не взималась.

Правительство предложило за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства брать одну тысячу рублей. Госпошлину за свидетельство о соответствии авто требованиям безопасности после внесенных в его конструкцию изменений, поднимут с 800 до 1,5 тыс. рублей. Также заплатить придется за выдачу свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов — 1,5 тыс. рублей, а за продление срока действия такого свидетельства — 1 тыс. рублей.

«Принятие закона обеспечит поступление в бюджет ежегодно 700 миллионов рублей», —добавил Зубов.

Разрешенные изменения в конструкцию авто определены постановлением кабмина и действуют с 1 февраля 2021 года. Они касаются не только дополнительных модных и эффектных деталей, но и обычных приспособлений, таких как фаркопы, багажники на крышу и другое.

В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении государственной пошлины за тюнинг авто. Данную инициативу правительство РФ внесло в Госдуму еще 12 января.

В марте прошлого года в Госавтоинспекции напомнили, что за управление транспортными средствами, конструкция которого не соответствует требованиям безопасности, водители привлекаются к административной ответственности, а регистрационный учет таких автомобилей, если причина нарушения не устранена в установленный срок, аннулируется.