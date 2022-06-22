Отечественная легковушка сбила 16-летнюю девочку в Верхней Салде

В Верхней Салде (Свердловская область) под колеса отечественной легковушки попала 16-летняя девушка. Подростка госпитализировали.

Как сообщает региональное УГИБДД, авария произошла 21 июня на улице Карла Маркса. Около дома № 1 автомобиль ВАЗ-21101 под управлением 19-летнего водителя сбил 16-летнюю девочку.

По предварительным данным, подросток не убедилась в безопасности при переходе проезжей части в непредусмотренном месте. При этом пешеходный переход находился в зоне видимости, пишет ТагилСити.ру.

Девочка получила различные травмы и была доставлена в городскую больницу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

20 июня в Рязани водитель иномарки сбил 16-летнего подростка на парковке у торгово-развлекательного центра. Правоохранительные органы организовали проверку инцидента.