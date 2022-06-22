Захарова заявила о практическом ответе России на запрет Литвой транзита в Калининграде

Российская сторона даст практический, а не дипломатический ответ на запрет транзита товаров в Калининград через Литву, предупредила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«К вопросу относительно того, какими они будут. <...> Будут ли они исключительно в дипломатической плоскости? Ответ: нет. Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости», — заявила она в среду, 22 июня, на брифинге.

Дипломат сказала, что если Литва и ЕС не изменят своей позиции, то ответных мер не избежать.

«Что касается ответных мер, то сейчас возможные меры прорабатываются в межведомственном формате. Было заявлено и Литве, и ЕС через их представительства дипломатические в Москве о недопустимости подобных действий и о необходимости изменения предпринятых шагов и возвращения ситуации в законное легитимное русло», — высказалась Захарова.

Запрет на транзит грузов на территорию Калининградского региона из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Он был введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Европейского союза и касался транзита железнодорожным транспортом. Однако литовские власти распространили его на грузовые машины.

20 июня был обнародован список товаров, запрещенных для транзита. Туда включены продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа, также чистопородные лошади, спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на то, что литовский запрет является «нарушением всего и вся». Пресс-секретарь президента России добавил, что решение Литвы является «элементом блокады».

Глава Калининградской области Антон Алиханов сказал, что в качестве ответной меры может встать вопрос денонсации соглашений РФ с ЕС.