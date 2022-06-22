Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД отверг заявления о якобы препятствовании РФ вывозу зерна с Украины
Экономика
Импортозамещение для SSJ100 обойдется в 50 млрд рублей
Мир
Москва рассмотрит запрос Лондона по приговоренным в ДНР британским наемникам
Общество
Минута молчания объявлена по всей России
Общество
Народный артист России Алексеенко призвал помнить погибших в ВОВ
Армия
ВКС РФ уничтожили до 500 украинских военных на заводе «Океан» в Николаеве
Мир
Росгвардия обнаружила командный пункт националистов в Харьковской области
Мир
Недопущение конфликта ядерных стран в МИДе назвали приоритетом РФ
Политика
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки в колониях
Мир
Захарова назвала главным критерием приема в ЕС «антироссийскую присягу»
Политика
В Госдуме заявили о нелегитимности решений ПА ОБСЕ при отсутствии делегации РФ

Захарова заявила о практическом ответе России на запрет Литвой транзита в Калининграде

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская сторона даст практический, а не дипломатический ответ на запрет транзита товаров в Калининград через Литву, предупредила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«К вопросу относительно того, какими они будут. <...> Будут ли они исключительно в дипломатической плоскости? Ответ: нет. Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости», — заявила она в среду, 22 июня, на брифинге.

Дипломат сказала, что если Литва и ЕС не изменят своей позиции, то ответных мер не избежать.

«Что касается ответных мер, то сейчас возможные меры прорабатываются в межведомственном формате. Было заявлено и Литве, и ЕС через их представительства дипломатические в Москве о недопустимости подобных действий и о необходимости изменения предпринятых шагов и возвращения ситуации в законное легитимное русло», — высказалась Захарова.

По мере — возможности: как Россия ответит Литве на блокаду Калининграда
Почему политики и эксперты по-разному оценивают ситуацию вокруг анклава

Запрет на транзит грузов на территорию Калининградского региона из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Он был введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Европейского союза и касался транзита железнодорожным транспортом. Однако литовские власти распространили его на грузовые машины.

20 июня был обнародован список товаров, запрещенных для транзита. Туда включены продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа, также чистопородные лошади, спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на то, что литовский запрет является «нарушением всего и вся». Пресс-секретарь президента России добавил, что решение Литвы является «элементом блокады».

Глава Калининградской области Антон Алиханов сказал, что в качестве ответной меры может встать вопрос денонсации соглашений РФ с ЕС.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022