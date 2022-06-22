Эксперт оценил инициативу ФАС обязать «Газпром» продавать 10% газа на бирже

Развитие биржевой торговли природным газом нужно для либерализации этого рынка, в том числе и для возможности независимых газовых компаний поставлять свою продукцию домохозяйствам, поэтому необходимо давать возможность компаниям пользоваться единой сетью газоснабжения на рыночных условиях. Об этом заявил «Известиям» независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш в среду, 22 июня.

Ранее в этот же день Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что разработала нормативы для продажи газа на бирже внутри России как для «Газпрома», так и для независимых производителей газа. Объем продаж будет увязан с поставками на внутренний рынок. Для «Газпрома» служба предлагает установить планку в размере не менее 10% от таких поставок, для остальных компаний, но только тех, кто занимает доминирующее положение на рынке — не менее 3%. В дальнейшем планируется установить общий норматив не менее 10% для обеих категорий поставщиков.

С помощью этого антимонопольщики хотят выполнить положения Национального плана развития конкуренции к 2026 году, согласно которому не менее 10% от поставок газа на внутренний рынок РФ должно проходить через биржу. В ФАС считают, что установление минимального объема продаж газа на бирже позволит использовать биржевые котировки в качестве индикаторов рыночных цен на голубое топливо, а также поможет бороться с установлением монопольно высокой цены ресурса.

Плявиньш отметил, что развитие биржевой торговли энергоресурсами выглядит положительно, поскольку именно механизм рыночного ценообразования на внутреннем рынке максимально приближен к частным потребителям, закупающим часто небольшие объемы топлива для личных нужд, а также для нужд малого и среднего бизнеса.

«В случае с биржевой торговлей природным газом, ситуация значительно отличается от рынка нефти или нефтепродуктов, поскольку транспортировка голубого топлива по сути ограничена единой сетью газоснабжения России, которая находится в ведении «Газпрома», — добавил эксперт.

Ранее в этот же день сообщалось, что Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые вводят временную надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых на добываемый в России газ. Как сообщала «Газета.Ru», сумма налога для «Газпрома» может вырасти на 416 млрд рублей.

В пояснительной записке к проекту говорится, что изъятие средств необходимо произвести из-за высоких цен на топливо на рынке в Европе. Законопроект уже прошел комиссию правительства по законопроектной деятельности.

О том, что зимой Европа может столкнуться с дефицитом газа, эксперты и политики не раз заявляли на фоне принятых самим же Евросоюзом санкций. Так, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек призвал немцев усиленно экономить топливо в условиях сокращения объемов поступающего из России газа.

ЕС в начале июня принял шестой пакет антироссийских санкций. Ограничения включают в себя в том числе частичный отказ стран — участников союза от импорта нефти из России. Тогда же президент РФ Владимир Путин отметил, что политика ЕС в энергетике недальновидна. Он добавил, что попытка Запада принизить значение традиционных источников энергии привела к «недоинвестированию в энергетический сектор».