Минфин заявил о хранении золотых запасов только в России

Российские золотые запасы никогда не вывозились за границу. Об этом 21 июня заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Я ответственно заявляю, что никакого золота государственного фонда РФ ни в какую Англию не уходило. По крайней мере, за те семь лет, что я курирую отрасль, ни разу золото из Гохрана не вывозилось, напротив, мы его только закупаем и все эти годы увеличивали запас», — рассказал он на заседании Совета Федерации.

Представитель Минфина сделал такое заявление после того, как сенатор Николай Рыжков выразил обеспокоенность по поводу сообщений о якобы вывозе российского золота в Великобританию.

Моисеев отметил, что запасы золота хранятся на территории России в двух местах и надежно охраняются.

«Одна из этих точек на Урале, я думаю, вы знаете, о чем я говорю, другая — здесь, поближе. Всё это надежно охраняется, охраняется надежно, это не то что какая-то будочка с охранником стоит. Там действительно всё под очень большим контролем находится», — сказал замминистра.

По его словам, некоторое время назад из Госфонда были проданы низкосортные алмазы, бриллианты и ювелирные украшения, но золотые запасы только увеличиваются.

21 июня Reuters сообщил, что Евросоюз готовит санкции против российского золота. По словам юриста Юрия Капштыка, такие ограничения не будут представлять угрозу для страны, так как золото можно будет перенаправить на другие рынки сбыта.