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Названы основные задачи США на Украине

Депутат Чепа: основные задачи США — затягивать переговоры РФ и Украины и мешать завершению спецоперации
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Фото: REUTERS/Serhiy Takhmazov
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Основные задачи США в настоящее время заключаются в том, чтобы затягивать переговорный процесс между Москвой и Киевом, а также мешать завершению спецоперации России по защите Донбасса. Об этом в среду, 22 июня, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Сегодня задача, в первую очередь США, — затягивать переговорный процесс и всячески мешать завершению спецоперации [РФ по защите Донбасса]. Для этого поставлять Украине оружие и давать им всяческие обещания о будущей счастливой жизни, при этом затягивая Украину в жуткую кабалу», — указал он.

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9 июня представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

22 мая глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. О том, что Украина фактически заморозила переговоры, также за день до этого заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова указала на то, что решение о заморозке переговорного процесса о прекращении огня Киев принял по инициативе американских кураторов Киева.

29 марта в Стамбуле состоялся последний, четвертый по счету, на сегодняшний день очный раунд российско-украинских переговоров. До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После переговоры продолжались в видеоформате.

С начала специальной операции РФ по защите Донбасса страны Запада нарастили военную поддержку Украины. В МИД России неоднократно призывали перестать накачивать Киев оружием. Так, 27 апреля Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей. При этом Москва отмечала, что на ход спецоперации западные поставки не влияют и все цели будут достигнуты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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