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Участник группы «Корни» поделился воспоминаниями о Пьере Нарциссе

Вокалист группы «Корни» Бердников рассказал, каким был Пьер Нарцисс
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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
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Вокалист группы «Корни» Александр Бердников выразил соболезнования в связи со смертью 45-летнего певца Пьера Нарцисса.

«Мне очень тяжело говорить, потому что это мой друг, по-настоящему близкий друг. Я с ним виделся буквально неделю назад — наверное, несколько дней назад. Я не верю в это вообще до сих пор. Не верю», — сказал Бердников «Известиям».

Он назвал умершего певца хорошим другом и примерным семьянином. Бердников указал, что Нарцисс был очень добрым человеком, который ценил дружбу

Бердников и Нарцисс вместе работали на «Фабрике звезд».

Ранее в этот день продюсер и пиар-менеджер Сергей Дворцов рассказал, что «Пьер не перенес экстренную операцию, которая длилась не один час». По словам Дворцова, последний раз он виделся с Пьером две недели назад на показе мод. Там артист пожаловался на плохое самочувствие: у него был приступ астмы.

О смерти Пьера Нарцисса ранее в среду сообщила его бывшая жена Валерия Калачева. Причину смерти экс-супруга артиста не уточнила. Исполнителю было 45 лет.

Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Позже переехал к родственникам в Россию, где поступил на факультет журналистики в МГУ. С конца 1990-х годов играл в команде КВН РУДН, а также участвовал в нескольких выпусках телешоу «12 злобных зрителей».

Наибольшую известность Нарциссу принесли съемки в проекте «Фабрика звезд – 2», где он прославился благодаря песне «Шоколадный заяц». Музыкант являлся заслуженным артистом Ингушетии.

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