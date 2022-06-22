Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило тысячу

Более тысячи человек стали жертвами мощного землетрясения в Афганистане. Об этом глава управления культуры и информации афганской провинции Пактика Амин Хузайфа сообщил в среду, 22 июня.

«У нас более тысячи погибших и свыше 1,5 тыс. раненых. Многие деревни были уничтожены», — заявил Хузайфа в беседе с «РИА Новости».

Ранее сообщалось о 255 и погибших и 150 пострадавших.

Сильное землетрясение произошло в провинциях Пактика и Хост на востоке Афганистана в ночь на среду, передает RT. По данным Геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 6,1. Эпицентр землетрясения находился в 44 км от города Хост. Ночью магнитуда оценивалась в 6,1, передает НСН.