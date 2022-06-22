Пресс-секретарь Байдена оговорилась и обвинила его в страданиях американцев

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась и заявила, что президент США Джо Байден ответственен за страдания американских семей из-за высоких цен на топливо. Запись ее выступления опубликована 22 июня на YouTube-канале американской администрации.

«Очевидно, что президент предпринимает абсолютно все шаги, которые в его силах, чтобы усилить… то есть ослабить страдания американских семей в связи с высокими ценами на топливо», — сказала Жан-Пьер на брифинге.

Накануне бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна сейчас находится в состоянии рецессии. Он также считает, что цены на топливо будут и дальше расти. По его словам, бензин может подорожать до $5–7 за галлон (3,785 л) и больше.

Ранее, 16 июня, телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой назвал главной причиной текущего топливного кризиса и повышения цен на энергоресурсы действующего президента США Джо Байдена.

11 июня средняя цена одного галлона бензина в США обновила исторический максимум, превысив $5.

За день до этого агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года. По данным агентства, скорее всего, это подтолкнет Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов». Днем ранее Байден назвал проклятием рекордную инфляцию в стране.

8 июня в эфире Fox Business телеведущий Стюарт Варни отметил, что американцы на фоне роста цен погружаются в пессимизм, поскольку от них уходит идея американской мечты. По его словам, США попали в «инфляционную спираль», прирост инфляции не снижается, цена галлона бензина растет на 4–5 центов ежедневно.

В то же время сам Байден в проблемах США винит не антироссийские санкции, которые ударили по топливным рынкам в Америке и Европе, а Москву. По его мнению, американцы якобы платят «путинский налог». Сам президент России Владимир Путин высмеял подобные заявления. По его словам, они рассчитаны, судя по всему, на людей которые даже читать не умеют.