Суд во Львове продлил арест Медведчука до 9 августа

Лычаковский райсуд Львова продлил арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука до 9 августа. Об этом 22 июня сообщает украинское издание Страна.ua.

Судя по материалам суда, решение было принято 9 июня. О мере пресечения ходатайствовал прокурор офиса генпрокурора.

Во время рассмотрения ходатайства защита подозреваемого обратилась в Верховный суд с просьбой о передаче данного запроса на рассмотрение в Печерский райсуд Киева, но коллегия судей Кассационного уголовного суда отказала.

2 июня Госбюро расследований Украины завершило расследование в отношении Медведчука, дело было передано в суд.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука и опубликовал в соцсетях фотографию, где политик сидит в наручниках.

Позднее Зеленский предложил России обменять его на пленных украинских военных. На что в Кремле ответили, что не обсуждают данный вопрос. В Москве напомнили, что Медведчук гражданин Украины.

В отношении политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел. В частности, Медведчука обвиняют в сговоре с высшим руководством Украины по организации поставок угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в 2014 году. Сам он заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

Ранее, в марте, Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность партии ОПЗЖ на время действия военного положения, а суд арестовал главу политсовета Медведчука. В самой фракции это решение назвали незаконным.

20 июня восьмой административный суд Львова запретил партию ОПЗЖ. Суд решил передать государству всё имущество, средства и иные активы партии, сообщило министерство юстиции Украины.