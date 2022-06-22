Продажу алкоголя ограничат в Тюмени в выходные

Розничную продажу алкоголя ограничат в Тюмени 25 июня. В городе пройдут мероприятия, посвященные Дню молодежи.

По данным администрации, ограничение не распространяется на заведения общественного питания, пишет портал «Наш город». За продажу спиртного в розничных магазинах предпринимателям грозят штрафы.

За месяц это уже третье подобное ограничение в Тюмени. Ранее торговать алкоголем было запрещено в День защиты детей 1 июня, а также в День России 12 июня. В дальнейшем ограничения введут 30 июля, когда в Тюмени будут отмечать День города.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области ограничение на продажу алкоголя введут с 24 по 26 июня. 25 июня в регионе пройдут выпускные вечера.