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АКОРТ не видит рисков для поставок продовольствия в Калининградскую область

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие федеральные компании: X5 Group, «Магнит», «Ашан» и другие) не видит рисков для стабильности поставок продовольствия в торговые сети Калининградской области. Об этом рассказал «Известиям» председатель президиума ассоциации Игорь Караваев в среду, 22 июня.

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«Ограничения не затрагивают продовольственные товары и товары массового спроса. В отношении потребительских товаров, попавших под ограничения, могут использоваться паромные перевозки — сроки поставок в этом случае могут удлиниться, но товары будут поставляться в любом случае», — отметил он.

Караваев добавил, что ассоциация следит за ситуацией и находится в тесном взаимодействии с Минпромторгом.

АКОРТ продолжит делать все возможное для потребителей, чтобы обеспечить необходимое предложение по всем категориям товаров, пообещал он.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Он касался транзита железнодорожным транспортом, но Вильнюс также распространил его на грузовой автотранспорт.

20 июня был опубликован список товаров, запрещенных для транзита. В него попала в том числе продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, в перечень вошли чистопородные лошади, спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

В Кремле указали, что запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область является «нарушением всего и вся». Там отметили, что решение Вильнюса — «это элемент блокады». Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку ответных мер в отношении Литвы из-за блокировки транзита.

В МИД РФ заявили о практическом характере ответа на запрет Литвой транзита в Калининградскую область.

Калининградскйи губернатор Антон Алиханов заявил, что в качестве ответной меры может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

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