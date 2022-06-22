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Сенаторы и депутаты Госдумы почтили минутой молчания память погибших в ВОВ

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Сенаторы и депутаты Госдумы в ходе заседаний почтили минутой молчания в среду, 22 июня, память погибших в Великой Отечественной войне (ВОВ).

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«Уважаемые коллеги, в День памяти и скорби все наши мысли, все наши чувства обращены к тем, кто отдал свою жизнь за свободу Родины, кто пожертвовал собой ради будущего нашей великой страны. И, конечно, их подвиг бессмертен, память о них вечна», — цитирует председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил, что Великая Отечественная война началась 81 год назад — 22 июня 1945 года.

«Благодаря героизму и мужеству нашего народа враг был разгромлен. Победа далась дорогой ценой, погибло 27 млн человек», — сказал он.

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня в Александровском саду в Москве, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее 22 июня 2022 года в России прошла минута молчания. Она объявлена по случаю Дня памяти и скорби.

Это общегосударственное мероприятие, которое началось одновременно по всей стране в 12:15 мск. Именно тогда в 1941 году в эфир вышло обращение советского правительства о нападении нацистской Германии на СССР.

Акция «Минута молчания» стала традиционной. Закон о ее учреждении был подписан Путиным в 2020 году. Россияне участвуют с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Ненадолго приостанавливаются привычная деятельность, а также радио- и телевещание.

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