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Новый рекорд суточного количества осадков установлен в Благовещенске

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Новый рекорд суточного количества осадков зарегистрировала метеостанция в Благовещенске. Об этом сообщает «Амурская служба новостей» со ссылкой на региональный гидрометцентр.

В течение дня 21 июня в Благовещенске выпало 44,8 мм осадков. Прежний рекорд для этой даты действовал с 1915 года, когда выпало 42,5 мм осадков.

Погодные условия в Амурской области в последние два дня определял активный циклон. В большинстве районов выпало 30-60% месячной нормы осадков. В Архаре выпало 60 мм осадков.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и ветра. Всего может выпасть около 30 мм осадков. Службы жизнеобеспечения города приведены в режим повышенной готовности.

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