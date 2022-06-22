25 июня в парке развлечений «Сказка» пройдет выпускной в честь окончания школы

25 июня с 14:00 до 19:00 на главной площади парка развлечений «Сказка» пройдет грандиозное мероприятие в честь окончания школы.

Школьный выпускной — одно из самых знаковых событий в жизни. Воспоминания этого вечера остаются в памяти навсегда. И мы приглашаем на торжественное мероприятие абсолютно всех: выпускников и их родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек, а также многочисленных друзей. В вашем семейном архиве должны быть самые яркие фото и радостные воспоминания.

В программе мероприятия большой праздничный концерт, анимационная программа, интерактивные конкурсы, бумажная дискотека и, конечно же, шоу-сюрпризы! Вас будут встречать и дарить самые волшебные впечатления веселые аниматоры и гигантские Белые Мишки.

Ведущие парка в образах фантастического стиля «Стимпанк» смогут отправить в мир Юрского Периода — это самое необыкновенное путешествие во времени, такого Вы еще не видели. Вы познакомитесь и приручите настоящего гигантского Динозавра, примите участие в интерактивном шоу и почувствуете себя в гостях у доисторических жителей планеты.

Но это еще не всё, затем Вы очутитесь в эпохе будущего — среди гигантских роботов-трансформеров. Вас ждет множество неизведанных экспериментов и увлекательное шоу.

Также в программе дискотека.

26 июня с 14:00 до 19:00 в продолжение праздничных выходных для всех гостей парка целый калейдоскоп развлечений на приключенческой анимационной программе «Тайна великих открытий».

Увидимся на территории счастья — в парке развлечений «Сказка»

Вход на территорию парка развлечений «Сказка» свободный. Категория 0+