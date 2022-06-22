Песков не стал оценивать идею присвоения звания города-героя Донецку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 июня не стал оценивать идею присвоения звания города-героя Донецку.

«Нам ничего не известно о таких идеях. Это было в Telegram-каналах, мы не можем это рассматривать», — сказал он.

Ранее в этот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Киевский район Донецка. Как уточнили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), были выпущены пять снарядов калибром 155 мм. В результате обстрела были ранены двое сотрудников предприятия «Донэлектроавтотранс».

За прошедшие сутки один мирный житель погиб и 14 получили ранения в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрелов со стороны ВСУ.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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